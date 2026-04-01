Артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Артиллерийские подразделения российской группировки «Север» нанесли удары по объектам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, цели были выявлены в ходе взаимодействия артиллеристов с операторами беспилотных систем, которые вели круглосуточное наблюдение за обстановкой.
В процессе разведки удалось обнаружить позиции противника, включая укрытия с личным составом, опорные пункты и места размещения пунктов управления БПЛА. После получения координат артиллерийские расчеты выдвинулись на огневые позиции и с применением самоходных гаубиц «Акация» калибра 152 мм нанесли точечные удары по выявленным объектам, в том числе по точкам запуска беспилотников.
Кроме выполнения задач по уничтожению инфраструктуры противника, артиллерия также обеспечивает огневую поддержку наступающим подразделениям. В ведомстве подчеркнули, что эффективность действий достигается благодаря скоординированной работе личного состава и использованию современных отечественных средств связи и управления, устойчивых к внешним помехам.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.