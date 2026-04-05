В Петербурге арестовали главу администрации Токсово по делу о взятке в 30 миллионов

По версии следствия, Иванов действовал в сговоре с бывшим замглавы администрации Токсово Сергеем Бенерой и предполагаемым посредником Магомедом Абдулаевым. В период с 12 ноября 2024 года по 1 апреля 2026-го фигуранты получили взятку в размере 30 млн рублей. Деньги передавались за предоставление земельного участка в аренду.
На судебном заседании Олег Иванов ходатайствовал о домашнем аресте, однако суд принял иное решение и заключил его под стражу. Срок содержания под стражей установлен до 31 мая 2026 года.
Ранее меры пресечения были избраны и в отношении сообщников Иванова. Сергей Бенера отправлен под домашний арест, а Магомед Абдулаев, как и глава администрации, арестован. Обоим фигурантам мера пресечения также назначена до 31 мая.