СК назвал предполагаемую причину пожара в квартире с детьми в Петербурге

СК: причиной пожара в Петербурге могла стать игра детей с газовым баллоном.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Причиной пожара в квартире в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где пострадали трое детей, по предварительным данным, могло стать их неосторожное обращение с туристическим газовым баллоном, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.

Как сообщало городское управление МЧС РФ, в субботу в трехкомнатной квартире на Петергофском шоссе произошел пожар на площади десять квадратных метров, в результате которого пострадали трое детей. Они госпитализированы. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу организовало проверку по факту возгорания в квартире.

«По предварительным данным, причиной возгорания является неосторожное обращение с туристическим газовым баллоном детьми», — говорится в канале ведомства на платформе MAX.

Прокуратура Санкт-Петербурга в канале на платформе Max сообщила, что районная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара, в результате которого пострадали трое детей.

