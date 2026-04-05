Shot: Серия взрывов прогремела над Кстово Нижегородской области

Серия громких взрывов прозвучала над Кстово Нижегородской области. Силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что за 20 минут было слышно не менее пяти-шести взрывов в разных частях города. По словам очевидцев, мелькают яркие вспышки, а также слышно гудение двигателей в небе, — сказано в публикации.
Местные жители утверждают, что дроны летят на низкой высоте и по ним работает система ПВО.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
4 апреля с 15:00 до 22:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 69 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В тот же день сотрудник «Севского ДРСУ» погиб при атаке дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
30 марта село Белянка Шебекинского городского округа Белгородской области также подверглось серии атак со стороны украинских беспилотников. В результате ударов пострадали две мирные жительницы.