Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Селевые массы обрушились на федеральную трассу в Дербенте после дождя

В Дербенте ликвидируют последствия схода селевых масс.

Источник: Комсомольская правда

Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте и продолжают двигаться в сторону города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Коммунальные службы оперативно очищают селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. На них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий», — говорится в сообщении.

В мэрии Дербента уточнили, что зафиксирован сход грязевых масс на федеральную трассу с их дальнейшим продвижением в сторону города. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и продолжают принимать все необходимые меры.

Ранее KP.RU сообщал, что на Дагестан и Чечню обрушились рекордные дожди. Это вызвало масштабное наводнение. В Чеченской Республике вода отошла, однако повреждены 30 мостов. В Дагестане же в шести населенных пунктах продолжают оставаться подтопленными 1065 жилых домов и 42 участка автодорог.