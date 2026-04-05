Селевые массы обрушились на федеральную трассу в Дербенте после дождя

Селевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте и продолжают двигаться в сторону города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
«Коммунальные службы оперативно очищают селезащитные сооружения на улице Мамедбекова. На них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий», — говорится в сообщении.
В мэрии Дербента уточнили, что зафиксирован сход грязевых масс на федеральную трассу с их дальнейшим продвижением в сторону города. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и продолжают принимать все необходимые меры.
Ранее KP.RU сообщал, что на Дагестан и Чечню обрушились рекордные дожди. Это вызвало масштабное наводнение. В Чеченской Республике вода отошла, однако повреждены 30 мостов. В Дагестане же в шести населенных пунктах продолжают оставаться подтопленными 1065 жилых домов и 42 участка автодорог.