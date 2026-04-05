В Ставропольском крае при столкновении автомобилей погиб человек

В Грачевском округе Ставропольского края женщина, находившаяся за рулем автомобиля, погибла при столкновении с другой машиной.

Источник: Аргументы и факты

Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Грачевском округе Ставропольского края, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ведомстве уточнили, что 20-летний водитель Lada Priora оказался на полосе встречного движения. После произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2111».

«В результате автоаварии 52-летний пассажир “ВАЗ 2111” женщина от полученных травм умерла при транспортировке в больницу», — отметили в Госавтоинспекции.

Травмы получили водитель и два пассажира «ВАЗ-2111», а также один пассажир Priora.

Пострадавших доставили в больницу Грачевского округа.

Напомним, 3 апреля в Петровском районе Саратовской области попал в ДТП автобус с детьми, который следовал из Ершовского района. Водитель, который допустил опрокидывание транспортного средства, погиб. Предварительно сообщалось, что мужчина мог почувствовать себя плохо. Также пострадали 10 человек, в том числе дети.