В Ставропольском крае при столкновении автомобилей погиб человек

Напомним, 3 апреля в Петровском районе Саратовской области попал в ДТП автобус с детьми, который следовал из Ершовского района. Водитель, который допустил опрокидывание транспортного средства, погиб. Предварительно сообщалось, что мужчина мог почувствовать себя плохо. Также пострадали 10 человек, в том числе дети.