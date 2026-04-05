Al Hadath: в центральной части Ирана произошли многочисленные взрывы

В одном из крупнейших городов Ирана — Исфахане, расположенном в центральной части страны, зафиксированы многочисленные взрывы. О происходящем сообщает телеканал Al Hadath, отмечая, что инциденты затронули сразу несколько районов города.
По данным канала, атаки носят масштабный характер и охватывают различные объекты на территории Исфахана. Сообщается, что удары наносятся с воздуха и происходят практически одновременно в разных частях города.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва с тревогой следит за новостями об обстрелах иранской АЭС «Бушер». РФ решительно осуждает «это злодеяние, которое привело к человеческим жертвам».