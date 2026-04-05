В Ираке нефтехранилища на месторождении Бузурган подверглись атаке дронов

Беспилотные летательные аппараты атаковали нефтехранилища на месторождении Бузурган, расположенном в провинции Майсан на юго-востоке Ирака, сообщили в пресс-службе министерства нефти республики.
Это место находится возле границы с Ираном. В ведомстве уточнили, что ударам подверглись хранилища, которые принадлежат компании Missan. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Данные о возможном ущербе не раскрываются.
Напомним, 20 марта агентство Reuters со ссылкой на источники проинформировало, что Ирак объявил форс-мажор на всех месторождениях нефти на своей территории, которые разрабатываются зарубежными компаниями. Отмечалось, что такое решение было принято из-за проблем с навигацией через Ормузский пролив, мешающих перемещению большей части экспортруемой нефти.
2 апреля министерство нефти Ирака официально подтвердило, что страна начала использовать территорию Сирии для транзитных поставок за рубеж.