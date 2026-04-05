Фердоусипур: хуситы имеют право поддерживать Иран и силы сопротивления

Представитель иранской дипломатической миссии в Каире Моджтаба Фердоусипур заявил, что йеменское шиитское движение «Ансар Аллха» имеет право оказывать поддержку Ирану, а также силам сопротивления в Ливане и Ираке. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
По его словам, данное движение вправе самостоятельно определять свою позицию и действовать в рамках защиты собственных интересов. Он подчеркнул, что участие хуситов в поддержке союзников рассматривается как легитимное с их точки зрения.
Фердоусипур также отметил, что «Ансар Аллах» может использовать имеющиеся у него ресурсы и возможности для реализации этих целей, включая поддержку союзных сил в регионе.
Ранее заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур заявил, что военно-политическое движение готово вступить в конфликт на Ближнем Востоке.