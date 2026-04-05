В Хабаровском крае водитель Spacio разбился насмерть, врезавшись в забор

В Советской Гавани водитель Toyota Spacio погиб после того, как съехал с дороги в кювет и врезался в ограждение. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Авария произошла 4 апреля около 19:00 в районе дома 87а на улице 15 Погибших партизан. 49-летний местный житель не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части вправо и ударилась об ограждение.
От полученных травм водитель скончался ещё до приезда скорой помощи. Как выяснилось, ранее он уже попадал в ДТП и скрывался с места происшествия, а также неоднократно нарушал правила, управляя автомобилем без прав.
Непристёгнутый ремень и отсутствие водительского удостоверения часто приводят к трагическим последствиям, неоднократно напоминали в ГАИ. Водители обязаны соблюдать ПДД, чтобы защитить себя и других участников движения.