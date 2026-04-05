Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае водитель Spacio разбился насмерть, врезавшись в забор

От полученных травм мужчина скончался ещё до приезда скорой помощи.

В Советской Гавани водитель Toyota Spacio погиб после того, как съехал с дороги в кювет и врезался в ограждение. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Авария произошла 4 апреля около 19:00 в районе дома 87а на улице 15 Погибших партизан. 49-летний местный житель не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части вправо и ударилась об ограждение.

От полученных травм водитель скончался ещё до приезда скорой помощи. Как выяснилось, ранее он уже попадал в ДТП и скрывался с места происшествия, а также неоднократно нарушал правила, управляя автомобилем без прав.

Непристёгнутый ремень и отсутствие водительского удостоверения часто приводят к трагическим последствиям, неоднократно напоминали в ГАИ. Водители обязаны соблюдать ПДД, чтобы защитить себя и других участников движения.