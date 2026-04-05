В Кувейте после атаки БПЛА вспыхнул пожар на объекте по переработке нефти

Пожар начался на нефтеперерабатывающем комплексе в Кувейте после атаки нескольких беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе компании Kuwait Petroleum Corporation, которой принадлежит этот объект.
Он расположен в районе Эш-Шувайх к западу от столицы страны. В организации отметили, что информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.
Напомним, 1 апреля стало известно о пожаре, который произошёл в международном аэропорту Кувейта после атаки беспилотника. Удару подверглись топливные резервуары воздушной гавани.
Ранее также сообщалось, что беспилотные летательные аппараты атаковали нефтехранилища на иракском месторождении Бузурган возле границы с Ираном. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.