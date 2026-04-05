В деле об убийстве москвички в доме на Строгинском бульваре появился новый фигурант: его арестовали в Петербурге

В Москве расследуют уголовное дело о нападении и убийстве москвички в квартире на Строгинском бульваре. Она 13 марта стала жертвой 20-летнего футболиста Даниила Секача. Правоохранители в ходе расследования выявили еще одного фигуранта дела. Он задержан в Петербурге. Так сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Известно, что подозреваемому девятнадцать лет. Он исполнял роль так называемого «курьера». Молодой человек по заданию организаторов преступления передал часть имущества из квартиры жертвы на Строгинском бульваре.
«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в городе Санкт-Петербурге установлен и задержан еще один 19-летний подозреваемый», — говорится в материале СК.
Убийца москвички проживал в Екатеринбурге. Получив задание от мошенников, он уехал в столицу. Футболиста заставили вскрыть тайник в квартире женщины. Однако организаторы преступления оказались непредусмотрительны. В дом с работы неожиданно вернулась жительница квартиры. Преступник убил жертву. Затем он также надругался над дочкой погибшей.
Под стражу также заключили 22-летнюю москвичку. Ее подозревают в разбойном нападении на женщину на Строгинском бульваре. Фигурантке дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, б, в ст. 162 УК РФ. Задержанная признала вину в совершении преступления частично.
Спустя несколько дней по этому делу арестовали еще двух фигурантов. Они задержаны по ходатайству столичного Следкома. Заключенные под стражу подозреваемые работали «курьерами» по поручению организаторов преступления. Часть имущества предпринимательницы они передали другим соучастникам. Задержанные частично признали вину. С фигурантами дела также проведена проверка показаний на месте.
Из квартиры погибшей вынесли около двух тысяч долларов и золото. Сейф был вскрыт после того, как хозяйка квартиры была мертва. За происходящим наблюдала ее несовершеннолетняя дочь. Она провела целую ночь в одной квартире с трупом матери и преступником. Затем девушка вызвала оперативников. Они быстро задержали 20-летнего Даниила Секача.