В Иране заявили о гибели трех человек при ракетной атаке

В горной части района Кохгилуйе на юго-западе Ирана произошел ракетный удар, в результате которого, по предварительным данным, погибли не менее трех человек. Об этом сообщил губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, уточнив, что атака произошла совсем недавно.
Иранские СМИ отмечают, что удар был нанесен по району, где ранее был сбит американский истребитель F-15. Согласно информации с американской стороны, одного пилота удалось эвакуировать, тогда как судьба второго на данный момент остается неизвестной.
Ранее беспилотные летательные аппараты атаковали нефтехранилища на иракском месторождении Бузурган возле границы с Ираном. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.