В Иране заявили о гибели трех человек при ракетной атаке

В горной части района Кохгилуйе на юго-западе Ирана произошел ракетный удар, в результате которого, по предварительным данным, погибли не менее трех человек. Об этом сообщил губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, уточнив, что атака произошла совсем недавно.