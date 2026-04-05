В Иране заявили о гибели трех человек при ракетной атаке

По меньшей мере три человека погибли в результате ракетной атаки в горной местности района Кохгилуйе в Иране.

Источник: Аргументы и факты

В горной части района Кохгилуйе на юго-западе Ирана произошел ракетный удар, в результате которого, по предварительным данным, погибли не менее трех человек. Об этом сообщил губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, уточнив, что атака произошла совсем недавно.

По словам главы региона, обстрел был осуществлен силами США и Израиля. Также известно как минимум о двух пострадавших, однако точные данные о числе жертв и раненых пока не установлены.

Иранские СМИ отмечают, что удар был нанесен по району, где ранее был сбит американский истребитель F-15. Согласно информации с американской стороны, одного пилота удалось эвакуировать, тогда как судьба второго на данный момент остается неизвестной.

Ранее беспилотные летательные аппараты атаковали нефтехранилища на иракском месторождении Бузурган возле границы с Ираном. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

