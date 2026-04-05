В Кувейте сообщили о повреждении двух электростанций при атаке Ирана

КАИР, 5 апреля. /ТАСС/. Две электростанции и опреснительные установки были повреждены в Кувейте в результате удара иранских беспилотников. Об этом сообщило министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии эмирата.

Источник: Reuters

«Две электростанции и опреснительных установки подверглись атаке иранских БПЛА. В результате атаки предприятиям был нанесен тяжелый материальный ущерб, а два их энергоблока вышли из строя», — говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на его странице в соцсети X. В кувейтском министерстве добавили, что пострадавших в результате удара нет, а аварийные службы уже работают над поддержанием стабильного и бесперебойного электроснабжения на территории эмирата.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше