Times of Israel: полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве

В Тель-Авиве полиция задержала 17 участников акции протеста, сообщает Times of Israel. Сотни людей собрались на площади Хабима, выступая за прекращение боевых действий в Ливане, Иране и секторе Газа.
Митинг был согласован с властями, однако нарушал ограничения службы гражданской обороны, запрещающие собрания на открытых площадках более 50 человек из-за угрозы обстрелов.
По информации газеты, изначально высокий суд постановил, что демонстрации с числом участников менее 600 человек нельзя разгонять. Когда количество протестующих превысило эту цифру, полиция объявила акцию незаконной и начала разгон толпы, что привело к столкновениям между силовиками и активистами.
В ходе разгона семнадцать участников были задержаны и размещены в автобус неподалеку от площади. Полиция несколько раз предупреждала собравшихся о незаконности дальнейшего проведения акции и призывала разойтись, однако ситуация переросла в конфликты с правоохранительными органами.
Ранее полицейские арестовали двух человек в британском графстве Саффолк, участвовавших в акции протеста против конфликта на Ближнем Востоке.