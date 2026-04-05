МВД: мошенники обманывают детей переходом на электронные дневники

Мошенники обманывают учащихся от лица представителей центров образования под предлогом перехода на новые электронные дневники.

Источник: Аргументы и факты

Злоумышленники начали использовать новую схему обмана школьников, выдавая себя за сотрудников образовательных учреждений. Поводом для контакта служит якобы переход на обновленные электронные дневники, сообщает МВД России.

Сначала неизвестные звонят детям и просят продиктовать код из СМС для регистрации в системе. После этого разговор внезапно прерывается. Спустя некоторое время поступает второй звонок, во время которого уже сообщается о якобы возникших у родителей финансовых проблемах, связанных с подозрительными переводами за границу, что, по утверждению мошенников, может повлечь уголовную ответственность.

Под предлогом предотвращения последствий злоумышленники убеждают ребенка перевести имеющиеся деньги на так называемую проверку. В результате несовершеннолетние, введенные в заблуждение, отправляют средства, фактически лишая свои семьи накоплений.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая схема мошенничества, направленная на детей в онлайн-играх.