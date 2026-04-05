В Луизиане на праздновании лаосского Нового года машина въехала в толпу

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в американском штате Луизиана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на службы округа Иберия Пэриш.
Это произошло рядом с местом, где проводился фестиваль по случаю празднования лаосского Нового года. 13 пострадавших были доставлены в больницу.
В связи с происшествием организаторы фестиваля отменили все мероприятия. Подозреваемого в совершении наезда на людей задержали. Как уточнили журналисты, офис окружного шерифа пока не установил мотивы его действий.
Напомним, 28 марта в британском городе Дерби (графство Дербишир) автомобиль совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали семь человек. Всех их госпитализировали. После случившегося задержали мужчину старше 30 лет. В полиции добавили, что речь идёт об уроженце Индии.