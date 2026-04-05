Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР сбил еще один БПЛА MQ-9 над центром Ирана

КСИР сообщил об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве центральной части Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве центральной части Ирана. Соответствующее заявление военных было распространено через агентство Fars.

Согласно приведенной информации, цель была поражена над территорией провинции Исфахан. Речь идет о беспилотнике типа MQ-9, который, как утверждается, был сбит силами КСИР.

При этом в сообщении не уточняется, какой стране принадлежал данный аппарат. Дополнительные подробности инцидента на данный момент также не приводятся.

Ранее Корпус стражей исламской революции показал обломки сверхсовременного истребителя пятого поколения США F-35, который сбили военнослужащие над Ираном.

