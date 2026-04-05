Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кувейте при атаке дронов на две электростанции вышли из строя энергоблоки

Власти Кувейта заявили, что иранские беспилотники нанесли удары по двум электростанциям и опреснительным установкам.

Источник: Аргументы и факты

Две электростанции и опреснительные установки получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Кувейте, сообщили в пресс-службе кувейтского министерства электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии.

В ведомстве утверждают, что удары осуществлялись дронами Ирана.

«Две электростанции и опреснительные установки подверглись атаке иранских БПЛА. В результате атаки предприятиям был нанесён тяжёлый материальный ущерб, а два их энергоблока вышли из строя», — сказано в сообщении на странице министерства в социальной сети X*.

В ведомстве подчеркнули, что при инцидентах никто не пострадал. Отмечается, что аварийные службы ведут работу над поддержанием стабильного и бесперебойного электроснабжения.

Напомним, ранее появилась информация об атаке нескольких беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий комплекс в районе Эш-Шувайх в Кувейте. Это спровоцировало пожар на объекте. Данные о пострадавших в результате инцидента не поступали.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше