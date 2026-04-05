В Кувейте при атаке дронов на две электростанции вышли из строя энергоблоки

Две электростанции и опреснительные установки получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Кувейте, сообщили в пресс-службе кувейтского министерства электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии.
В ведомстве утверждают, что удары осуществлялись дронами Ирана.
«Две электростанции и опреснительные установки подверглись атаке иранских БПЛА. В результате атаки предприятиям был нанесён тяжёлый материальный ущерб, а два их энергоблока вышли из строя», — сказано в сообщении на странице министерства в социальной сети X*.
В ведомстве подчеркнули, что при инцидентах никто не пострадал. Отмечается, что аварийные службы ведут работу над поддержанием стабильного и бесперебойного электроснабжения.
Напомним, ранее появилась информация об атаке нескольких беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий комплекс в районе Эш-Шувайх в Кувейте. Это спровоцировало пожар на объекте. Данные о пострадавших в результате инцидента не поступали.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.