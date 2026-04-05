Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более полумиллиарда рублей украли мошенники у жителей Красноярского края

Около 109 миллионов отдали злоумышленникам доверчивые красноярцы.

Более 571 миллиона рублей украли у 1467 жителей Красноярского края с начала года, причём 109 миллионов — только за минувшую неделю, сообщает региональная прокуратура.

За неделю жертвами стали еще 145 человек. Раскрываемость таких преступлений составляет лишь 25,3%, в суды направлено 182 уголовных дела. Также поданы иски о взыскании с дропперов 5,7 миллиона рублей.

Прокуратура предупреждает: нельзя верить лжесотрудникам спецслужб, фейковым криптобиржам, фишинговым магазинам и взломанным аккаунтам друзей. Именно эти схемы приносят злоумышленникам наибольшие суммы.