Пропавшую семью Усольцевых планируют искать с помощью дронов и металлоискателей

В поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых планируют использовать дроны и профессиональные металлоискатели. Об этом рассказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
В организации отметили, что главный ресурс и «инструмент» в поисках — это люди.
«Если будет целесообразно, то воспользуемся дронами. Также есть идеи использовать металлоискатели — профессиональные, с разделением металлов», — приводит слова представителя центра РИА Новости.
Что касается привлечения специально обученных собак, то такой способ эффективен лишь в самом начале поисков. А сейчас, отметили в центре, после того как снег сойдет, собаки вряд ли учуют следы пропавшей семьи.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной 28 сентября прошлого года отправились в туристический поход в тайгу и бесследно исчезли. Активные поиски семьи прекратились в октябре. Однако волонтеры не сдаются и ждут, когда растает весь снег, чтобы тщательно проверить еще несколько участков.
Основной версией пропажи семьи в СК РФ называют несчастный случай.