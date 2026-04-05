Из-за водонагревателя загорелась квартира в многоэтажке в Приморье

В ванной комнате вспыхнул бойлер и натяжной потолок.

Источник: Комсомольская правда

Днем 4 апреля в Приморском крае произошел пожар в многоквартирном доме. На момент прибытия спасателей в ванной комнате квартиры на четвертом этаже на улице Кольцевой в Находке наблюдалось сильное задымление. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Оказалось, что там горел водонагреватель и натяжной потолок. Пожар оперативно и полностью ликвидировали на площади около семи квадратных метров. Всего за прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 20 возгораний, во всех случаях погибших и пострадавших нет.

«За минувшие сутки ЧС не произошло, на водных объектах происшествий не зарегистрировано, пожарные для ликвидации последствий ДТП привлекались один раз», — рассказали в краевом управлении МЧС.

Сейчас профильные специалисты выясняют точную причину возгорания в квартире и устанавливают сумму ущерба.