Из-за водонагревателя загорелась квартира в многоэтажке в Приморье

Днем 4 апреля в Приморском крае произошел пожар в многоквартирном доме. На момент прибытия спасателей в ванной комнате квартиры на четвертом этаже на улице Кольцевой в Находке наблюдалось сильное задымление. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Оказалось, что там горел водонагреватель и натяжной потолок. Пожар оперативно и полностью ликвидировали на площади около семи квадратных метров. Всего за прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 20 возгораний, во всех случаях погибших и пострадавших нет.
«За минувшие сутки ЧС не произошло, на водных объектах происшествий не зарегистрировано, пожарные для ликвидации последствий ДТП привлекались один раз», — рассказали в краевом управлении МЧС.
Сейчас профильные специалисты выясняют точную причину возгорания в квартире и устанавливают сумму ущерба.