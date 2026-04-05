Собак заменят металлоискателем в поисках семьи Усольцевых под Красноярском

Основным инструментом остаются люди, а металлодетекторы и дроны — дополнительная помощь.

После исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге поисковики планируют применить профессиональные металлоискатели с функцией разделения металлов. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Основным инструментом остаются люди, а металлодетекторы и дроны — дополнительная помощь. Кинологов тоже привлекали, но после схода снега рассчитывать на собак уже не приходится.

Двое взрослых и пятилетний ребёнок отправились в пеший поход к горе Буратинка 28 сентября прошлого года. Активные поиски завершили 12 октября. Приоритетная версия следствия — несчастный случай, хотя уголовное дело формально возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц.

Ранее стало известно, что сын пропавшей Ирины Усольцевой может отправиться на поиски семьи.

А альпинист отметил, что эти люди могли пережить зиму в охотничьей избушке.