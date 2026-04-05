Axios: спецназ США спас второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15

По его сведениям, отряд спецназа действовал при поддержке американской авиации. Сейчас все силы США выведены с территории противника, отмечает портал.
Двухместный истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. По данным Axios, после катапультирования оба члена экипажа — пилот и штурман-оператор — успешно вышли на связь. Источники портала указали, что пилот был спасен через несколько часов после падения самолета. Во время поисково-спасательной операции Иран подбил один из принимавших в ней участие американских вертолетов Black Hawk — члены его экипажа получили ранения, однако он смог улететь.
На установление местонахождения штурмана-оператора ушло больше суток. Операция по его спасению началась 4 апреля. При этом истребители ВВС США наносили удары по выдвинувшимся в этот район иранским силам, чтобы они не смогли найти второго члена экипажа раньше американских спецназовцев.
Президент США Дональд Трамп в Truth Social подтвердил спасение второго летчика. Он указал, что тот получил ранение, однако «жив и здоров».