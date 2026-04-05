В Москве по делу о разбойном нападении на Строгинском бульваре задержан ещё один подозреваемый

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве продолжают расследование уголовного дела об убийстве и разбойном нападении, совершённых 13 марта 2026 года на северо-западе столицы. В рамках следственных действий в Санкт-Петербурге был задержан 19-летний фигурант дела. По данным следствия, он выполнял роль курьера: доставил часть похищенного из квартиры на Строгинском бульваре имущества другим соучастникам в один из торговых центров на территории ТиНАО. В настоящее время подозреваемый доставлен в Москву, с ним проводятся следственные действия.

Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве продолжают расследование уголовного дела об убийстве и разбойном нападении, совершённых 13 марта 2026 года на северо-западе столицы.

В рамках следственных действий в Санкт-Петербурге был задержан 19-летний фигурант дела. По данным следствия, он выполнял роль курьера: доставил часть похищенного из квартиры на Строгинском бульваре имущества другим соучастникам в один из торговых центров на территории ТиНАО.

В настоящее время подозреваемый доставлен в Москву, с ним проводятся следственные действия.