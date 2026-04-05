ДТП с участием двух иномарок произошло в Иркутске

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что пьяная 45-летняя жительница Братска сбила четырёх подростков на «зебре». Компания переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадали четверо — парень 18 лет и три девушки 16−17 лет. Всем потребовалась помощь медиков.