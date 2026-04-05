ДТП с участием двух иномарок произошло в Иркутске

Днем 5 апреля 2026 года в Иркутске произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрёстке недалеко от остановки Баргузин в направлении Лисихи.
Как сообщили КП-Иркутск очевидцы аварии, cтолкнулись два автомобиля белого цвета. В результате аварии одна из иномарок получила значительные повреждения передней части: пробит бампер, деформирован капот.
Что стало причиной аварии — предстоит выяснить экспертам. Водителям необходимо быть осторожнее, проезжая данный участок. Из-за ДТП на дороге может образоваться затор.
