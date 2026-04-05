Падение обломков: губернатор Ленинградской области сообщил о работе ПВО в регионе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Об этом он написал в воскресенье в своем канале в Max.
«Сбито на данный момент 19 вражеских БПЛА», — написал Дрозденко.
По словам главы региона, на данный момент зафиксировано падение обломков сбитых БПЛА. Последствия инцидента уточняются. О пострадавших не сообщается. В настоящий момент отражение атаки продолжается.
В ночь на 4 апреля средства ПВО перехватили 85 украинских беспилотников над десятью российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, а также Республикой Крым.