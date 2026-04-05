Желтый уровень опасности по БПЛА объявили 4 апреля на Дону

В Ростовской области вечером 4 апреля ввели жёлтый уровень опасности по беспилотникам. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Жёлтый уровень означает, что беспилотники зафиксированы вблизи региона. Жителям рекомендовали находиться в помещениях и не подходить к окнам.
Ранее rostov.aif.ru сообщал, что СК России расследует атаку БПЛА на Таганрог с гибелью человека. В ночь на 4 апреля после вражеские дроны налетели на приморский город, один человек погиб, ещё четверо пострадали. Состояние троих из них врачи оценивали как тяжёлое.
