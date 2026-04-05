Внедорожник не пропустил «ЛИАЗ»: в ДТП на перекрестке в Челябинске пострадали две пассажирки

Mercedes столкнулся с автобусом № 2 на проспекте Ленина в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в субботу, 4 апреля, произошла авария с участием пассажирского транспорта. На проспекте Ленина Mercedes столкнулся с автобусом № 2, следующим по маршруту. От удара пострадали две пассажирки общественного транспорта, которых срочно госпитализировали.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинска, столкновение произошло в 14:11 на перекрестке проспекта Ленина с улицей Васенко. Автобус «ЛИАЗ» под управлением 39-летнего мужчины и внедорожник Mercedes, за рулем которого находился 49-летний водитель, не поделили дорогу. На место сразу примчалась машина скорой помощи.

— В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 2 пассажира автобуса, женщины. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в медицинское учреждение на обследование, — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Информация о состоянии пострадавших уточняется.