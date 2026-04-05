Внедорожник не пропустил «ЛИАЗ»: в ДТП на перекрестке в Челябинске пострадали две пассажирки

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинска, столкновение произошло в 14:11 на перекрестке проспекта Ленина с улицей Васенко. Автобус «ЛИАЗ» под управлением 39-летнего мужчины и внедорожник Mercedes, за рулем которого находился 49-летний водитель, не поделили дорогу. На место сразу примчалась машина скорой помощи.