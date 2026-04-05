Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Нижегородской областью уничтожены беспилотники

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В небе над Нижегородской областью ночью были уничтожены беспилотники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в период с 22:00 4 апреля до 8:00 5 апреля дежурные средства ПВО перехватили и сбили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Кроме Нижегородской области, БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Орловской, Калужской, Ульяновской, Пензенской, Тверской, Ленинградской областей, а также Республик Мордовия и Крым.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше