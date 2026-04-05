Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Белгородской области ВСУ атаковали микроавтобус

БЕЛГОРОД, 5 апреля. /ТАСС/. ВСУ с помощью дрона атаковали микроавтобус в селе Замостье Белгородской области. Пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

В своем канале в Max он написал, что микроавтобус предназначался для перевозки мирных жителей на работу.

Губернатор добавил, что женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями бойцы «БАРС-Белгород» и самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. В тяжелом состоянии находится один из пострадавших, после стабилизации он будет переведен в областную клиническую больницу. Еще два мужчины с предварительным диагнозом «баротравма» доставлены в больницу бригадой скорой помощи, сейчас они проходят обследование.

Транспортное средство получило повреждения, уточнил Гладков.