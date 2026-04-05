Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

30 БПЛА атаковали прошлой ночью промышленную зону в Кстово

Повреждены два объекта «Лукойла», Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов.

Источник: Время

Силы ПВО отразили атаку 30 беспилотных аппаратов в небе над промышленной зоной Кстовского района. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в канале Мах.

«В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”. Возгорание локализовано. Также повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается. Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении главы региона.

