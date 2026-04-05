30 БПЛА атаковали прошлой ночью промышленную зону в Кстово

Силы ПВО отразили атаку 30 беспилотных аппаратов в небе над промышленной зоной Кстовского района. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в канале Мах.
«В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”. Возгорание локализовано. Также повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается. Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении главы региона.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.