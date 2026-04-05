Жителю Красноярска за покупку наркотиков «для себя» грозит до 10 лет колонии. Молодого человека 27лет задержали в январе нынешнего года. При патрулировании улицы Светлова сотрудники полка ДПС заметили группу молодых людей. Один из них привлек к себе отдельное внимание — при виде полицейских бросил что-то в снег и попытался убежать.