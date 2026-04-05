Жителю Красноярска за покупку наркотиков «для себя» грозит до 10 лет колонии. Молодого человека 27лет задержали в январе нынешнего года. При патрулировании улицы Светлова сотрудники полка ДПС заметили группу молодых людей. Один из них привлек к себе отдельное внимание — при виде полицейских бросил что-то в снег и попытался убежать.
Его задержали, нашли в снегу предмет, от которого он так поспешно избавился. Экспертиза подтвердила, что в свертке находится наркотическое синтетическое вещество общим весом 9,9 граммов. Гражданин настаивал, что приобрел его исключительно для личного пользования.
Уголовное дело было заведено по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». В скором времени материалы дела будут направлены в суд на рассмотрение по существу.