Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин: 30 БПЛА сбили в Нижегородской области

Оперативные службы ликвидируют последствия атаки.

Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО сбили 30 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в MAX.

В результате падения обломков беспилотников повреждения с последующим горением получили два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Возгорание уже локализовали.

Кроме того, повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ, а также несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей удалось восстановить. Оперативные службы работают над ликвидацией последствий инцидента.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил Глеб Никитин.

Всего за ночь над регионами РФ сбили 87 беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше