Глеб Никитин: 30 БПЛА сбили в Нижегородской области

Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО сбили 30 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём канале в MAX.
В результате падения обломков беспилотников повреждения с последующим горением получили два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Возгорание уже локализовали.
Кроме того, повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ, а также несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей удалось восстановить. Оперативные службы работают над ликвидацией последствий инцидента.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил Глеб Никитин.
Всего за ночь над регионами РФ сбили 87 беспилотников.
