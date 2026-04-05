Губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ленинградскую область

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в воскресенье о повреждении нефтепровода в районе порта Приморск в результате падения обломков сбитых беспилотников. Об этом глава региона написал в Max.
По словам Дрозденко, утром силами противовоздушной обороны (ПВО) над областью были уничтожены 19 БПЛА. Обломки одного из них повредили участок нефтепровода районе порта Приморск. В настоящий момент, уточнил губернатор, идет безопасное выгорание топлива из перекрытой трубы.
Пострадавших в результате инцидента нет. Опасность атаки беспилотников в Ленинградской области была отменена.
5 апреля Минобороны России сообщило о перехвате 87 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областями, а также над Республиками Мордовия и Крым.