Губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ленинградскую область

В Ленобласти обломки сбитых БПЛА повредили нефтепровод в районе порта Приморск.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в воскресенье о повреждении нефтепровода в районе порта Приморск в результате падения обломков сбитых беспилотников. Об этом глава региона написал в Max.

По словам Дрозденко, утром силами противовоздушной обороны (ПВО) над областью были уничтожены 19 БПЛА. Обломки одного из них повредили участок нефтепровода районе порта Приморск. В настоящий момент, уточнил губернатор, идет безопасное выгорание топлива из перекрытой трубы.

Пострадавших в результате инцидента нет. Опасность атаки беспилотников в Ленинградской области была отменена.

5 апреля Минобороны России сообщило о перехвате 87 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областями, а также над Республиками Мордовия и Крым.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше