Всего над российскими регионами ночью сбиты 87 вражеских беспилотников.
Новогорьковская ТЭЦ и два объекта нефтеперерарабывающео завода получили повреждение в результате атаки беспилотников на промышленную зону Кстовскго района в Нижегородской области.
Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Оперативные службы работают на местах, устраняя последствия случившегося.
Тридцать из 87.
В общей сложности, над регионами РФ с 22:00 4 апреля и в ночь на 5 апреля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 87 украинских БПЛА самолётного типа, сообщает Министерство обороны России. Значительная часть летевших на Росию беспилотников направлялась на Нижегородскую область.
Кроме того, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областями, а также над Республикой Мордовия и Крымом.
План «Ковёр», по данным Росавиации, вводили в воздушных гаванях Ярославля (Туношна), Тамбова, питерском Пулкове и других аэропортах. Аэропорт Нижний Новгород об ограничениях не сообщал.
Каковы последствия атака БПЛА в Нижегородской области 5 апреля?
Жители Кстовского района (вот уже год это часть областного центра — Ред.) слышали ночью серию повторявшихся громких звуков — работала ПВО.
По данным губернатора, горение после падения обломков беспилотников повреждения с последующим горением началось на двух объектах НПЗ, расположенного в кстовской промзоне.
Кроме того, зафиксированы повреждения на Новогорьковский теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Вследствие этого нарушилось энергснабжение ряда потребителей.
Возгорания локализовали оперативные службы, нормальная работа ТЭЦ восстанавливается.
Обломки также нанасли урон нескольким жилым домам и приусадебным участкам, их количество уточняется. По предварительным данным, люди в массированной атаке 5 апреля не пострадали.
Предыдущая атака на регион была 3 апреля, тогда обломки БПЛА упали в Каликине Борского района, а также в Кстовском и Приокском районах Нижнего Новгорода, люди также не постарадали, повреждения получило остекление нескольких частных домов.
Что за ТЭЦ пострадала в Нижегородской области от атаки БПЛА 5 апреля?
Новогорьковская ТЭЦ — парогазовая теплоэлестроцентраль, пущенная в 1956 году. В 2010-х её мощности после реконструкции существенно увеличили. ТЭЦ питает предпринятия кстовской промышленной зоны, а также потребилетей Кстова.
Она также снабжает теплом кстовский жилой фонд.
По данным правительства Нижегородской области, на ТЭЦ нет повреждений, которые могли бы помешать стабильному функционированию. На станции включили резервное оборудование после отключения питания на внешних электросетях.
Параметры подачи горячей воды и тепла населению Кстовского района восстановят в ближайшее время, подчёркивают региональные власти.
Ранее прокуратура Нижегородской области публиковала телефоны, по которым в ведомство могут обратиться жители региона, чьи права могли быть нарушены в результате атаки бесиплотников на регион: 8 920 027 5554, 8 903 602 2220.