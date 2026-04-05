Под Краснокамском спасли пропавшего в тумане рыбака

Поздним вечером 3 апреля дежурный ЕДДС Краснокамского округа принял тревожное сообщение от жительницы города. Женщина потеряла своего мужа, ушедшего на рыбалку. Мужчина обещал вернуться домой засветло, а на часах уже был десятый час вечера. Спасатели выехали к предполагаемому месту рыбалке, откуда он выплыл на лодке.