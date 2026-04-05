Под Краснокамском спасли пропавшего в тумане рыбака

Тревогу вечером забила супруга любителя рыбалки.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 3 апреля дежурный ЕДДС Краснокамского округа принял тревожное сообщение от жительницы города. Женщина потеряла своего мужа, ушедшего на рыбалку. Мужчина обещал вернуться домой засветло, а на часах уже был десятый час вечера. Спасатели выехали к предполагаемому месту рыбалке, откуда он выплыл на лодке.

Поиски пропавшего рыбака осложнила наступившая темнота и сильный туман. Спасатели приступили к обследованию района, где мог находиться рыбак. Они начали подавать сигналы фонарями. Через некоторое время спасатели услышали крики о помощи с противоположного берега реки Камы.

Мужчина увидел свет и направился к нему. Добравшись до спасателей, его осмотрели и передали родственникам.

«Свет фонарей играет критически важную роль — он стал “маяком” для пострадавшего. Благодаря этому, спасатели оперативно отреагировали и помогли рыбаку. Окружающая обстановка усложняла ситуацию, но профессионализм спасателей помогли избежать трагедии», — сообщили в аварийно-спасательном формировании Краснокамского округа.

В муниципальном Управлении гражданской защиты, экологии и природопользования (УГЗЭП) напомнили номер единого телефона для экстренных случаев «112».