ВСУ попытались атаковать Нижегородскую область: губернатор раскрыл последствия инцидента

«Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА», — раскрыл в своем канале в МАХ подробности инцидента губернатор Глеб Никитин.
По его словам, повреждения получили несколько объектов ТЭЦ и нефтегазового предприятия. Вспыхнул пожар, на данный момент огонь локализован.
Повреждены также жилые дома и приусадебные участки. По предварительным данным, пострадавших нет, оперативные службы работают на местах. Энероснабжение потребителей, нарушенное в результате инцидента, восстанавливается, уточнил Глеб Никитин.
Напомним, за прошедшую ночь над территориями 14 российских регионов сбили 87 вражеских БПЛА. В селе Замостье Грайворонского округа ВСУ атаковали бронированный микроавтобус с людьми. Пострадали семь человек, один из них в тяжелом состоянии.
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.