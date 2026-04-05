Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ попытались атаковать Нижегородскую область: губернатор раскрыл последствия инцидента

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апреля, ФедералПресс. Киев направил в воздушное пространство Нижегородской области 30 БПЛА. Все вражеские цели уничтожены, но обломки дронов повредили несколько жилых домов и коммерческих объектов.

«Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА», — раскрыл в своем канале в МАХ подробности инцидента губернатор Глеб Никитин.

По его словам, повреждения получили несколько объектов ТЭЦ и нефтегазового предприятия. Вспыхнул пожар, на данный момент огонь локализован.

Повреждены также жилые дома и приусадебные участки. По предварительным данным, пострадавших нет, оперативные службы работают на местах. Энероснабжение потребителей, нарушенное в результате инцидента, восстанавливается, уточнил Глеб Никитин.

Напомним, за прошедшую ночь над территориями 14 российских регионов сбили 87 вражеских БПЛА. В селе Замостье Грайворонского округа ВСУ атаковали бронированный микроавтобус с людьми. Пострадали семь человек, один из них в тяжелом состоянии.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше