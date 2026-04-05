ВСУ атаковали микроавтобус в селе Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 5 апреля, сообщил, что в селе Замостье микроавтобус подвергся атаке беспилотника, в результате чего пострадали семь человек.
— В селе Замостье Грайворонского округа вражеский дрон атаковал бронированный микроавтобус, который предназначен для перевозки мирных жителей на работу. Пострадали семь человек, — сказал он.
По его словам, женщину и четырех мужчин с осколочными ранениями бойцы «БАРС-Белгород» и самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. Он отметил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и после стабилизации будет переведен в областную больницу.
Гладков добавил в МАХ, что еще двое мужчин с предварительным диагнозом «баротравма» госпитализировали сотрудники скорой помощи, сейчас они проходят обследование. Также он уточнил, что микроавтобус получил повреждения.
30 марта село Белянка Шебекинского городского округа подверглось серии атак со стороны украинских беспилотников. В результате ударов пострадали две мирные жительницы.
Кроме того, 29 марта мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Грайвороне Белгородской области. ВСУ атаковали его, когда он пытался потушить машину.