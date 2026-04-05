26 БПЛА сбили в ночь на 5 апреля в Воронежской области

Минувшей ночью силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Воронежскую область, уничтожив 26 дронов над десятью населенными пунктами региона — девятью районами и одним городом. По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв, однако падение обломков привело к локальным разрушениям в частном секторе в одном из районов области. Об этом утром 5 апреля сообщил губернатор Александр Гусев.
Наиболее серьезное повреждение затронуло жителей на юге региона. Там обломки повредили газовую трубу, подведенную к жилому дому. После падения осколков возник пожар, который оперативно потушили прибывшие на место коммунальные службы. В целях безопасности специалисты перекрыли подачу газа, из-за чего без ресурса временно остались жители 20 близлежащих домовладений.
Помимо газовой магистрали, ущерб нанесен частному подворью: повреждены гараж, теплица, легковой автомобиль. В двух соседних домах выбиты окна.
Семья, чей дом пострадал больше всего, решила временно переехать к родственникам, поэтому открывать пункт временного размещения не потребовалось. Сейчас на месте ЧП продолжают работу экстренные службы.
