Baza: В Дагестане опять затоплены улицы из-за сильных дождей

В МЧС России сообщили, что в Дагестане из-за непогоды остаются подтопленными более 1000 жилых домов, свыше 1100 приусадебных участков и 42 участка дорог, при этом в Чечне вода уже сошла и подтопленных домов нет, однако повреждены 30 мостов. В ведомстве отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, ведется оценка ущерба и информирование населения о ситуации.