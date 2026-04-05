В Иркутском районе водитель не справился с управлением и попал в аварию

В Иркутском районе 33-летний водитель машины «Тойота Алекс» не справился с управлением и попал в аварию. ДТП произошло 5 апреля около 6 часов утра. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, мужчина ехал по дороге к деревне Черемушки со стороны деревни Ревякина.
— В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В результате случившегося двое мужчин погибли на месте от полученных травм. Водитель и пассажир были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ДТП с участием двух иномарок произошло в областном центре. Одна из машин получила значительные повреждения передней части: пробит бампер, деформирован капот.