Над Воронежской областью сбили 26 БПЛА, повреждена газовая инфраструктура

В ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов над территорией девяти районов и одного города в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В результате падения обломков на юге области была повреждена газовая труба, ведущая к частному дому. Пожар оперативно ликвидировали, подача газа перекрыта. Без газоснабжения временно остаются около 20 домов.
Кроме того, повреждения получили хозяйственные постройки — гараж и теплица, а также легковой автомобиль. В двух соседних домах выбиты стекла.
Жители наиболее пострадавшего дома временно разместились у родственников, развертывание пункта временного размещения не потребовалось. На месте продолжают работать оперативные и коммунальные службы.