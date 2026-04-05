В ДТП в Армавире погибли годовалый ребенок и мужчина

По предварительным данным, вечером накануне 36-летний водитель «Опель Астра» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Приору». От полученных травм на месте аварии скончались водитель иномарки, а также годовалый пассажир отечественного автомобиля. 25-летняя пассажирка «Лады» с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.
В полиции уточнили, что, по предварительным данным, девочка во время движения находилась на руках у матери на переднем сиденье. Сама женщина также не была пристегнута ремнем безопасности.