Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале трое детей провалились под лед, один погиб

В Свердловской области 3 детей провалились под лед на пруду, один из них погиб.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области, один из них погиб, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«По предварительным данным, в субботу четверо несовершеннолетних детей находились на льду в акватории Режевского городского пруда без должного контроля взрослых. В результате трое несовершеннолетних провалились под лед, из них восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось», — рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство начало проверку после гибели восьмилетнего ребенка, его семья состояла на учете органов системы профилактики, уточнили в пресс-службе.