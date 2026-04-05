На Урале трое детей провалились под лед, один погиб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области, один из них погиб, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«По предварительным данным, в субботу четверо несовершеннолетних детей находились на льду в акватории Режевского городского пруда без должного контроля взрослых. В результате трое несовершеннолетних провалились под лед, из них восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось», — рассказали в прокуратуре.
Надзорное ведомство начало проверку после гибели восьмилетнего ребенка, его семья состояла на учете органов системы профилактики, уточнили в пресс-службе.