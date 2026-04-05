В Нижегородской области повреждены два объекта НПЗ после атаки БПЛА

Кроме того, были повреждены Новогорьковская ТЭЦ, несколько жилых домов и приусадебных участков, сообщил Глеб Никитин. «В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается. Оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента», — написал он. Всего за прошедшую ночь над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 беспилотников.
В ночь на 5 апреля над Россией сбили 87 беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром сообщил, что из-за атаки был поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск. Однако позже он заявил, что нефтепровод поврежден не был, а вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом.