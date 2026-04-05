Полиция ищет хулигана, запенившего авто на юге Волгограда

В ночь на 4 апреля жители Красноармейского района Волгограда обсуждали необычный инцидент, связанный с парковкой у газораспределительной станции на проспекте Героев Сталинграда.
Как выяснилось, неизвестный злоумышленник запенил двери и люк бензобака одного из автомобилей, припаркованных у станции. Более того, на крышу машины положили крупную петарду. Это событие стало предметом активного обсуждения в социальных сетях и среди жителей.
Утром хозяин пострадавшего автомобиля обратился в полицию с заявлением. Правоохранительные органы оперативно начали проверку по факту инцидента. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и по результатам этой проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Следователи определят квалификацию произошедшего: будет ли это хулиганство или, возможно, более серьезное преступление.