Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция ищет хулигана, запенившего авто на юге Волгограда

В Волгограде расследуют инцидент с авто.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 4 апреля жители Красноармейского района Волгограда обсуждали необычный инцидент, связанный с парковкой у газораспределительной станции на проспекте Героев Сталинграда.

Как выяснилось, неизвестный злоумышленник запенил двери и люк бензобака одного из автомобилей, припаркованных у станции. Более того, на крышу машины положили крупную петарду. Это событие стало предметом активного обсуждения в социальных сетях и среди жителей.

Утром хозяин пострадавшего автомобиля обратился в полицию с заявлением. Правоохранительные органы оперативно начали проверку по факту инцидента. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и по результатам этой проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Следователи определят квалификацию произошедшего: будет ли это хулиганство или, возможно, более серьезное преступление.

