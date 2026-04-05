В опасности оказались двое детей и трое взрослых: в Белорецке вспыхнул кирпичный дом

Вчера вечером, 4 апреля, в Белорецке вспыхнуло здание бытового обслуживания на улице Точисского. Об этом сообщило МЧС Башкирии.
Прибывшие на место пожарные обнаружили горение на втором этаже кирпичного здания. Огонь повредил три помещения. Сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны 25 человек, среди которых двое детей. Еще 30 человек, включая одного ребенка, покинули дом самостоятельно до приезда спасателей.
К тушению были привлечены подразделения МЧС, пожарные села Абзаково и расчеты Белорецкого металлургического комбината. Совместными усилиями огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать.
— Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС, — заявили в ведомстве.