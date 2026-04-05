Прокуратура начала проверку после пожара в аварийном доме в Управленческом

Как сообщили в региональном МЧС, огонь вспыхнул рано утром в 05.16. Горел второй этаж и кровля на площади 400 квадратных метров. Погибших нет, один 47-летний мужчина пострадал и попал в больницу. Пожарные спасли одного человека и эвакуировали 11 жильцов. В 06.21 пожар локализовали. На тушение бросили 99 специалистов и 29 единиц техники.