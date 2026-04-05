Прокуратура начала проверку после пожара в аварийном доме в Управленческом

Прокуратура проверит, почему горел аварийный дом в Управленческом 5 апреля.

Источник: Прокуратура Самарской области

После утреннего пожара в поселке Управленческий прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку. В надзорном ведомстве уточнили, что дом на улице 8 Марта в 2023 году признали аварийным и подлежащим сносу. 5 апреля там случился крупный пожар.

Как сообщили в региональном МЧС, огонь вспыхнул рано утром в 05.16. Горел второй этаж и кровля на площади 400 квадратных метров. Погибших нет, один 47-летний мужчина пострадал и попал в больницу. Пожарные спасли одного человека и эвакуировали 11 жильцов. В 06.21 пожар локализовали. На тушение бросили 99 специалистов и 29 единиц техники.

Прокуратура проверит, как соблюдалось противопожарное законодательство, а также не нарушены ли жилищные права граждан. Жильцам предложили временные пункты размещения.