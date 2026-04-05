Оценку ущерба и повреждений после атаки БПЛА проводит администрация Кстовского района Нижнего Новгорода

Администрация Кстовского района Нижнего Новгорода проводит оценку ущерба и повреждений, полученных после атаки беспилотников ночью 5 апреля. Об этом в своем канале сообщает глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
«Ночью на территории Кстовского района силами ПВО была отражена атака БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оценкой ущерба жилых домов занимаются специалисты. По оперативным данным ЕДДС Кстовского района, восстановлено электроснабжение в двух районных населенных пунктах. Информация о других повреждениях уточняется, на местах ведется соответствующая работа. Администрация Кстовского района окажет помощь с восстановлением повреждений», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь с 4 на 5 апреля в Кстовском районе был отражена атака 30 беспилотников.